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По требованию прокуратуры ограничен доступ к сайтам, содержащим предложения о продаже дипломов

Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании и противодействии коррупции.

В ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены 4 сайта, на которых размещались предложения о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании.

На данных Интернет-ресурсах содержалась информация об изготовлении дипломов государственного образца любого учебного заведения, а также сведения о стоимости услуги, способах заказа и оплаты.

В целях ограничения доступа к указанным сайтам 
прокуратурой района в суд направлено заявление о признании размещенной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к запрещенной информации ограничен.

Надзорная деятельность прокуратуры в данной сфере продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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