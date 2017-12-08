Антидопинговый центр присоеденили к Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова

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Распоряжением от 7 декабря 2017 года №2725-р. В целях обеспечения исполнения требований Всемирного антидопингового агентства о финансовой и хозяйственной независимости будущей национальной антидопинговой лаборатории принято решение о присоединении Антидопингового центра к Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова в качестве структурного подразделения.

Антидопинговый центр (далее – АДЦ) – единственное учреждение на территории России, которое проводит допинг-исследования спортсменов.

АДЦ, присоединяемый к МГУ в качестве структурного подразделения, будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля с использованием современных методов, проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.

Цель принятого решения – совершенствование системы антидопингового обеспечения спортивных сборных команд России.

Источник: Правительство РФ