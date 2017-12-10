Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского передали в собственность города Москвы

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Распоряжение от 6 декабря 2017 года №2718-р. В целях сохранения и развития российского циркового искусства принято решение о передаче имущественного комплекса ФГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» из федеральной собственности в государственную собственность города Москвы.

Здание цирка построено в 1971 году. Цирк является одним из столичных туристических объектов и частью московской городской инфраструктуры. Здание цирка входит в состав парковой зоны, являющейся объектом культурного наследия Москвы. Администрация цирка активно сотрудничает с правительством Москвы.

На основании обращения генерального директора цирка Э.В.Запашного Минкультуры России была инициирована процедура передачи цирка в собственность Москвы.

Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче цирка как имущественного комплекса в государственную собственность Москвы.

Цель принятого решения – сохранение и развитие циркового искусства в России.