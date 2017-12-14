200 млн рублей для предоставления субсидий агрокомплексу Республике Крым

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Распоряжение от 11 декабря 2017 года №2759-р. Минсельхозу из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 200 млн рублей для предоставления субсидий Республике Крым на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками.

Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Средства направляются на сооружение шпалеры на виноградниках на площади 309 гектаров; уход за молодыми виноградниками до вступления в плодоношение на площади 169 гектаров; увеличение объёма производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 50 тыс. тонн.

Источник: Правительство РФ