С 1 января 2018 года изменяются учетные номера федеральных трасс

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Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог.

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" учётный номер автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя, в том числе через дефис порядковый номер автомобильной дороги:

M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Именно поэтому изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков» (с нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия);

Р — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ;

А — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

До 31 декабря 2017 года привычные названия трасс могли употребляться наряду с новыми.

Полный перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора в разделе Автомобилистам http://www.rosavtodor.ru/truck/dorogi-rosavtodora/klassifikatsiya-avtodorog.

Источник: Росавтодор