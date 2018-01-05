В новогодние праздники можно пожаловаться на коллекторов

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Для предотвращения нарушений прав и законных интересов жителей Кубани со стороны коллекторских агентств в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовано дежурство специалистов отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

С 30 декабря по 9 января по всем вопросам, связанным с противоправными действиями коллекторов, жители региона могут обращаться по телефону «Горячей линии» 8-929-4000-259.

Источник: ФССП Краснодасркого края