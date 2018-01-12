Владимир Синяговский поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

/Официальные новости/

Уважаемые, друзья, все работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Более 300 лет назад в России вышел первый номер газеты «Ведомости», положивший начало и новому явлению — периодической печати, и новой профессии — журналистике. Без вас, работников пера, эфира и информационного пространства, невозможно представить сегодняшнюю жизнь. Каждый из вас начинает день с того, что узнает последние новости, и завершает его тем же.

История российской журналистки уникальна. Она впитала в себя лучшие традиции независимости, объективности, оперативности, уважения к читателю, зрителю и слушателю. Вас недаром называют представителями четвертой власти — ваше влияние на общество, экономику, социальную сферу сложно переоценить. От вашего слова действительно зависит очень многое. И это очень большая ответственность.

Желаю вам мира и добра. Крепкого вам здоровья, творческих побед и ярких профессиональных проектов!

Депутат Гоударственной Думы Владимир Синяговский.