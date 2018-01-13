Игорь Дяченко поздравил ветеранов и работников прокуратуры с профессиональным праздником

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В 1996 году по Указу Президента Российской Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» 12 января было объявлено официальным Днём прокуратуры.

Меняются времена и эпохи, но прокуратура всегда стояла и стоит на страже интересов государства. Органы прокурорского надзора служат гарантом законности и порядка в российском обществе, успешно выполняя функции по защите конституционных прав и свобод граждан, соблюдению законодательства в борьбе с преступностью и коррупцией, реализации правовой политики государства в целом.

- Решение столь серьезных задач требует от вас высочайшего профессионализма, порядочности и ответственности. От четкости вашей работы и принципиальной позиции во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в Новороссийске, - отметил в поздравлении Игорь Дяченко. - Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, дальнейшей плодотворной деятельности во благо родного города!

Источник: Пресс-служба администрации МО РФ