Главой Приморско-Ахтарского района избран Максим Бондаренко

/Официальные новости/

Выборы руководителя муниципалитета прошли в ходе 42-й сессии депутатов районного Совета.

В его работе приняли участие 18 депутатов. Им были представлены две кандидатуры – Максима Бондаренко и Александра Самовика.

По результатам тайного голосования главой района единогласно избран Максим Бондаренко.

Заместитель директора краевого департамента внутренней политики Галина Москалева поздравила Максима Бондаренко с избранием главой района и пожелала ему успехов в работе на благо муниципалитета и его жителей.

Обращаясь к депутатам, глава муниципального образования поблагодарил их за оказанное доверие.

– Уверен, что совместная конструктивная работа с Советом станет фундаментом для успешного развития Приморско-Ахтарского района. Перед нами стоят общие задачи – улучшение благосостояния местных жителей, развитие социальной инфраструктуры, санаторно-курортного комплекса. Весь потенциал для этого у нас есть, – отметил Максим Бондаренко.

Сессия по вступлению в должность избранного главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район запланирована на 24 января

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края