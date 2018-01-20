В 2017 году в органы внутренних дел края поступило более полутора миллионов сообщений о происшествиях

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Об этом на заседании коллегии ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявил начальник кубанского главка генерал-лейтенант полиции В.Н. Виневский.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю подводятся итоги работы полицейских за 2017 год. Выступая перед собравшимися, начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский рассказал о приоритетных направлениях деятельности полиции Кубани и о задачах, которые необходимо реализовать в 2018 году. Он заявил, что край по-прежнему относится к категории наименее криминогенных субъектов по такому критерию, как уровень преступности. Он уменьшился на 82 пункта и составил 1215 преступлений на 100 тысяч населения. Следует отметить, что данная тенденция характерна для последних двух лет.

При этом сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений, так и тяжких, особо тяжких составов. Вместе с тем, значительно возросла нагрузка по рассмотрению сообщений о происшествиях, поступивших в органы внутренних дел. Их число с 2011 года увеличилось практически в два раза и составило почти полтора миллиона.

В прошедшем году полицейским удалось сократить количество тяжких преступлений против личности, таких как убийства и умышленные причинения тяжкого вреда здоровью. Отмечается снижение количества корыстно-насильственных посягательств, таких как разбои, грабежи и вымогательства.

По результатам деятельности в отчетном периоде повысилась раскрываемость ряда наиболее опасных криминальных деяний. В текущем году сотрудниками органов внутренних дел края раскрыто более 33 тысяч преступлений. Расследовано более 2 тысяч преступлений прошлых лет. С начала года органами внутренних дел раскрыто 208 преступлений, совершённых организованными группами и преступными сообществами. К уголовной ответственности привлечено 157 их участников.

В ходе проведенных проверок по соблюдению миграционного законодательства установлено 45 тысяч его нарушителей, наложено административных штрафов на общую сумму 77 миллионов рублей. Судами вынесено почти 1,5 тысячи решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации.

Каждое девятое преступление в общем массиве, связано с незаконным оборотом наркотиков, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. В сфере борьбы с наркобизнесом расследовано более 200 фактов преступной деятельности, совершенных группами лиц по предварительному сговору. Пресечено 10 попыток контрабандного ввоза на территорию краяиз-за рубежа наркотиков и один факт – сильнодействующих веществ. Изъят 51 килограммнаркотических средств синтетического происхождения.

Сотрудниками подразделений экономической безопасности выявлено около 400 преступлений коррупционной направленности, каждое третье из которых совершено в крупном и особо крупном размере.

По данным краевого социологического центра констатируется рост уровня доверия населения к полиции. Так, с 2012 года он увеличился на 16% и составил более половины опрошенных респондентов. Существенная часть населения края считает, что органы внутренних дел в полной мере обеспечивают их личную и имущественную безопасность.

Подводя итог, начальник краевого главка МВД отметил, что стабильность оперативной обстановки в крае стала следствием согласованного взаимодействия всех правоохранительных и силовых ведомств, органов законодательной и исполнительной власти.

«Коллектив Главного управления ранее неоднократно доказывал свою профессиональную выучку и решительность при выполнении служебных задач. Убежден, в наступившем году мы сохраним боеспособность, сможем добиться более высокого уровня общественной безопасности и личной защищенности граждан», - завершил свой доклад Владимир Виневский.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю