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Каждое девятое преступление, зарегистрированное в крае в 2017 году, связано с незаконным оборотом наркотиков

«В целом, в противодействии распространению наркотиков сделан шаг вперед по сравнению с прошлым годом», - оценил работу подразделения начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский на расширенном заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности главка в 2018 году.

Он сообщил, что в сфере борьбы с наркобизнесом расследовано более 200 фактов преступной деятельности, совершенных группами лиц по предварительному сговору.

Так, в 2017 году прекращена деятельность участников преступного сообщества, которые организовали сбыт наркотических средств синтетического происхождения в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. В ходе расследования задержаны 22 активных его участника, изъято свыше 15 килограмм наркотических средств, возбуждено более 60 эпизодов преступной деятельности, которые объединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков пресечено десять попыток  контрабандного ввоза на территорию края из-за рубежанаркотических средств и один факт – сильнодействующих веществ, изъят 51 килограмм наркотиков синтетического происхождения. В рамках противодействия распространению наркомании прекращена деятельность  88 интернет сайтов, на которых велась пропаганда или распространение наркотических средств.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Официальные новости

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