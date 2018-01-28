Законодатели изменили правила игры на строительном рынке

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В 2018 г. вступают в силу масштабные изменения в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» - в связи с принятием № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства» от 29.07.2017 г.

Большая часть поправок вступили в силу уже со дня официального опубликования Закона и с 1 января 2018 г. Но основные изменения касаются объектов строительства, разрешение на строительство которых будет получено после 1 июля 2018 года. Новые жесткие требования к опыту работы компании на рынке, запрет одновременно возводить многоквартирные дома по нескольким разрешениям на строительство, требования к размеру собственных средств, замороженных на расчетном счете, необходимость пользоваться единственным банковским счетом, открытом в уполномоченном банке (причем вместе с техзаказчиком и генподрядчиком), дополнительные ограничения на использование средств дольщиков и банковский контроль за этими расходами – это лишь неполный перечень нововведений. С одной стороны, принятые законодателем меры направлены на усиление защиты прав дольщиков. Но с другой – эти изменения окажут колоссальное влияние на деятельность бизнеса в сфере жилищного строительства. Вопрос, как возможно будет работать в новых условиях на первичном рынке после 1 июля 2018 года – ключевой для всех застройщиков. При этом чиновники призывают в перспективе и вовсе обходиться без средств дольщиков. Что стоит за грядущими переменами? Решит ли этот ФЗ проблемы обманутых дольщиков? И главное, какие есть альтернативные источники финансирования строительства для Застройщиков?

Ответы на эти вопросы редакция хотела бы получить у участников строительного рынка.