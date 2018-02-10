Игорь Дяченко встретился с победителями III Регионального чемпионата «Молодых профессионалов» WorldSkills-2018

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В Новороссийском социально-педагогическом колледже глава города-героя вручил грамоты 16 победителям и призёрам чемпионата по 9 различным компетенциям.

Встречи главы Новороссийска с молодёжью стали уже доброй традицией. В октябре 2017 года Игорь Дяченко встречался с учащимися гимназии №1 – победителями Национальной сборной WorldSkills Russia на Международном чемпионате в Абу-Даби, участниками и волонтёрами фестиваля молодёжи в Сочи. Затем в январе 2018 года открывал III Региональный чемпионат «Молодых профессионалов» WorldSkills-2018. Сегодняшняя встреча стала логичным продолжением и неким промежуточным этапом перед главными соревнованиями, которые пройдут в Казани в 2019 году. В победах новороссийских ребят, глава города-героя ничуть не сомневается.

- Наш город активно развивается, в нём реализуются международные проекты, инвестиционные программы и вы – это наш потенциал, - обратился Игорь Дяченко к молодым специалистам. - Буду рад видеть вас на работе в администрации города, нам очень нужны грамотные специалисты, мотивированные на успех и победу.

Участники чемпионата представили свои презентации по компетенциям: экспедирование грузов, сухое строительство и штукатурные работы, технологии композитов, предпринимательство, прототипирвание, информационные кабельные сети, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, ресторанный сервис и другие.

Ребята удивляли своей подкованностью и знанием профессии. Им задавали вопросы из зала, они с явным удовольствием и охотой подробно объясняли аудитории тонкости, выбранной ими профессии, делились опытом своей победы. У многих этот путь длился не один год. Преодолеть его победителям и призёрам соревнований помогли старшие наставники.

Встреча завершилась на позитиве – Алина Утемова провела мастер-класс и открыла участникам встречи секреты ресторанного сервиса, приготовив эксклюзивные блинчики. Затем победители и призёры III Регионального чемпионата «Молодых профессионалов» WorldSkills-2018 сделали фото на память с главой города.

Источник: Пресс-служба адмминистрации МО Новороссийск