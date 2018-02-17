Замминистра финансов РФ: мы должны расширять налоговые полномочия субъектов

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Российский инвестиционный форум в Сочи завершает свою работу. В нем приняли участие 77 глав субъектов РФ. На выставке были представлены 44 региональных стенда. Главная тема форума – инвестиции в регионы. Участники не обошли вниманием и вопросы налогообложения. В эфире радио Sputnik заместитель министра финансов России Илья Трунин поделился своим мнением в вопросах разграничения полномочий между регионами и федеральным центром.

«Налог на движимое имущество - это отдельная тема, мы ее много обсуждали, она касается соотношения устройства налоговой системы и федеративного устройства государства. Мы понимаем, что в большинстве развитых стран мира налог на имущество это, прежде всего, налог на недвижимость. Мы пошли по другому пути, и в разные периоды развития нашей налоговой системы, налогом на имущество организаций облагались даже незавершенное производство, запасы и т. д. Мы это в свое время исключили. Тогда, когда мы исключали запасы, мы повысили ставку, она была чуть ниже, мы повысили, и этот элемент убрали. Впервые мы приняли решение по движимому имуществу в 2012 году. Там тоже был источник. Мы сказали, что мы исключаем из объекта налогообложения движимое имущество, но взамен мы постепенно отменяем льготу на линейные объекты, на железнодорожные пути, на трубопроводы, на линии энергопередач. И, поскольку мы не могли их отменить одномоментно, то мы установили график выхода на полную ставку. И надо было что-то придумать с движимым имуществом, потому что суммы были примерно сопоставимы. И мы тогда сказали, что давайте начнем с того, чтобы не облагать новое, только новое имущество. Это как раз за 5-6 лет, поскольку там средний срок амортизации примерно такой, мы бы полностью вышли на то, что движимое имущество не облагается. Но потом были приняты другие решения, потом был экономический спад, был кризис доходов и т. д. И тут как раз регионы, а собственно это региональный налог, поставили вопрос, что доходов не хватает, а движимое имущество не облагается. И было принято решение, давайте эти полномочия, а зачем нам в региональные налоги вмешиваться, давайте эти полномочия передадим субъектам Федерации, пусть они сами решают - брать им налог с движимого имущества или не брать. Здесь есть конфликт целей. С одной стороны, да, с точки зрения эффективной налоговой политики, движимое имущество облагаться не должно. Но федеративное устройство, бюджетная система говорит о том, что, если есть региональный налог, то пусть субъекты сами решают, что им облагать, что не облагать. Если вы что-то у них забираете, вы должны компенсировать. Это решение непростое. Даже сейчас то решение, которое принято на 2018 год, мы сказали, что предельная ставка предельная ставка налога на движимое имущество составляет в 2 раза меньше чем в целом на имущество. В целом она 2,2%, для движимого имущества 1,1%. Отменили налог на движимое имущество, например, Ивановская область полностью. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин недавно заявил, что Москва также отменит налог на движимое имущество. А налог на движимое имущество еще обладает таким интересным свойством, в отличие от недвижимости он платиться там, где зарегистрирован налогоплательщик. Поэтому, теоретически, если все будет развиваться в соответствии с принципами конкуренции, то все регионы должны будут рано или поздно отменить налог на движимое имущество, поскольку в противном случае все перерегистрируются туда, где он отменен и все равно не будут его платить. Тут действительно есть повод для того, чтобы действительно настройку налоговой системы произвести. Нам кажется, что мы должны расширять налоговые полномочия субъектов, особенно в части - региональные сборы. Обсуждался туристический сбор. Это не просто какая-то дополнительная налоговая нагрузка, это расширение налоговых полномочий. Мы это впервые сделали с торговым сбором опять же в Москве, когда мы передали существенные элементы контроля за налоговой базой, за базой обложения этими сборами, региональным властям, которые создали специальный орган, который ходит, смотрит - соответствует ли то, что указывают плательщики тому, что у них есть на самом деле, уплатили они не уплатили. Когда регион сам имеет возможность регулировать такие элементы обложения, как в торговом сборе в Москве, он гораздо более ответственно относится к своим доходам», - считает заместитель министра.