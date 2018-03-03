Правительство изменило Правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования

/Официальные новости/

Постановлениями Правительства от 20 июля 2016 года №702 «О применении базовых индикаторов при расчёте процентной ставки за счёт средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется» и от 6 сентября 2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» была изменена нормативная правовая база, используемая при расчёте параметров субсидирования процентной ставки за счёт средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и договорам лизинга.

В связи с этим подписанным постановлением утверждены новые Правила, которыми устанавливается порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования (далее – Правила).

Правилами установлены:

перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки России для заключения соглашения и включения в программу господдержки образовательного кредитования; требования к соглашению между Минобрнауки России и банками;

требования к банкам как к получателям субсидии;

перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки России для перечисления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращённым образовательным кредитам;

требования к заёмщикам;

порядок и условия перечисления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращённым образовательным кредитам в случае отчисления обучающегося из образовательной организации.

Размер образовательного кредита будет определяться банком исходя из стоимости образовательной услуги, указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг. При этом предусматривается, что допустимый размер сопутствующего образовательного кредита (на проживание, питание, приобретение литературы, бытовые нужды) в расчёте на месяц обучения не должен превышать 7 прожиточных минимумов в соответствующем субъекте Федерации с учётом процентов за пользование таким кредитом. Срок пользования кредитом будет составлять не более 120 месяцев с момента окончания льготного периода кредитования (срок обучения гражданина в образовательной организации плюс 3 месяца).

При определении процентной ставки за пользование образовательным кредитом банку предоставлено право её увеличения до 7 процентных пунктов дополнительно к одной четвёртой величины базового индикатора.

С учётом этого размер субсидии банку на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту составит три четвёртых установленной величины базового индикатора.

Одновременно признано утратившим силу постановление №1026.

Принятое решение позволит обеспечить государственную поддержку образовательного кредитования.