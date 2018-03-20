Юрий Поляков: «Инфотур» – уникальная возможность встретиться с производителями сельхозпродукции напрямую»

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Обеспечить максимальное количество представителей санаторно-курортного комплекса на продовольственной ярмарке «Инфотур», чтобы анапские здравницы смогли заключить как можно больше контактов с кубанскими сельхозпроизводителями, – такую задачу на общегородском планерном совещании поставил сегодня глава Анапа Юрий Поляков.

«Надо пригласить представителей всех санаториев на Пионерском проспекте, всех предприятий оптовой торговли, – поручил глава Анапы своему заместителю Эдуарду Балмашеву. – Это уникальная возможность встретиться с производителями сельхозпродукции напрямую и заключить контакт о сотрудничестве».

Юрий Поляков убежден, что на столах у гостей Анапы, приезжающих на отдых и лечение в наши здравницы, должна быть качественная, экологически чистая кубанская продукция. Для местных сельхозтоваропроизводителей укрепление деловых контактов с представителями санаторно-курортной отрасли — это расширение рынка сбыта и серьезная мера поддержки.

Традиционная продовольственная ярмарка «Инфотур» пройдет в Городском театре Анапы в этот четверг, 22 марта. В ней примут участие свыше 60 производителей со всего Краснодарского края. Среди них кондитерский комбинат «Кубань», Сочинский мясокомбинат, фирма «Калория» из Каневского района, Армавирский мясоконсервный комбинат, завод плодопереработки «Мостовской» и многие другие крупные предприятия и представители малого бизнеса, занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции.

Анапу на «Инфотуре» представят как зарекомендовавшие себя производители молочной продукции, меда, минеральной воды, продукции рыбной переработки, так и новые предприятия. Так, впервые в продовольственной ярмарке участвуют кондитерская фабрика «Анкон», которая производит халву в шоколадной глазури и другие сладости, и ООО ТПК «Аврора», занимающееся производством полуфабрикатов: китайских пельменей, долмы, голубцов и др.

Все товары на «Инфотуре» можно будет приобрести по ценам производителей. Ярмарка начинает работу 22 марта с 09.00, торжественное открытие состоится в 11.00. Приглашаются все желающие!

Источник: пресс-служба администрации Анапы