В Думу внесен законопроект о предоставлении возможности гражданам подавать жалобу на качество услуг и товаров через МФЦ

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Документ направлен на создание дополнительных условий защиты прав граждан как потребителей и на обеспечение безопасности товаров, работ или услуг для жизни и здоровья людей

Законопроектом предлагается на уровне базового федерального закона определить конкретные способы подачи жалоб потребителей, в том числе предусмотрев возможность для граждан подавать жалобы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время норма о возможности осуществления подачи жалоб потребителей носит необязательный характер, что привело к отсутствию повсеместной организации такой работы во всех МФЦ и поставило потребителей различных субъектов Российской Федерации в неравное положение.

Изменения в закон позволят гражданам обжаловать действия, связанные с нарушением различных требований по качеству и безопасности (в том числе санитарной и пожарной) в различных сферах (услуги, оказываемые в торговых и развлекательных центрах, туристические услуги и т. д.). Данные поправки обеспечат эффективную форму общественного контроля и дополнительную процедуру оперативного реагирования для защиты прав граждан, обеспечения качества и безопасности их жизни и здоровья.

Также законопроектом предусматривается возможность проведения консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

Как отмечается в сопроводительном документе, в настоящее время такая работа на местах практически не осуществляется, хотя относительно многих социально значимых сфер потребительского рынка (в частности, на рынке пищевой продукции или при оказании жилищно-коммунальных услуг) она существенным образом облегчила жизнь гражданам, чьи потребительские права были нарушены.

Таким образом, предлагаемое законопроектом положение фактически создает правовое основание для осуществления такой работы на системной основе во всех регионах страны.

Кроме того, для содействия защите прав потребителей рекомендуется наделить органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления правом разрабатывать соответственно региональные и муниципальные программы по защите прав потребителей. При этом прописывается обязанность Роспотребнадзора утверждать методические рекомендации по разработке и реализации региональных и муниципальных программ по обеспечению прав потребителей.

Представленный документ поддержан Роспотребнадзором и Минэкономразвития России, его принятие позволит усовершенствовать организацию государственного обеспечения прав граждан на потребительском рынке.

Автор законопроекта – заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Источник: Госдума РФ