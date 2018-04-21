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Глава Геленджика Виктор Хрестин обсудил с главой администрации Дивноморского внутригородского округа Владимиром Сосовым вопрос подготовки к пожароопасному периоду.

Дивноморский округ в наибольшей степени подвержен пожарам: любят жители и гости курорта отдыхать на территории кемпингов, да и неорганизованные группы часто встречаются в лесных массивах.

- Наступает пожароопасный период. Знаю, что в Вашем округе в помощь пожарным создана большая добровольная дружина из числа местных жителей и казаков, которая оснащена необходимым инструментом, рациями, ранцевыми огнетушителями. Но любой пожар лучше предупредить, поэтому необходимо усилить рейдовые мероприятия, проводить масштабную профилактическую работу с населением, председателями СНТ, - сказал Виктор Хрестин.

Глава Дивноморского округа доложил, что работа эта уже проводится. - Также в этом году мы приобрели квадрокоптер, с помощью которого в постоянном режиме будет мониториться ситуацию с воздуха, - добавил Владимир Сосов.

Обсудили на встрече и подготовку к курортному сезону. Владимир Сосов рассказал, что на сегодняшний день завершаются ремонтные работы на набережной села Дивноморское. Свои пляжные территории приводят в порядок и предприятия санаторно-курортного комплекса. Также в ближайшее время начнется реконструкция пирсовой части 97-го причала.

В свою очередь, Виктор Хрестин акцентировал внимание главы округа на необходимости выполнения задач, которые перед местными властями поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Убедительная просьба обратить особое внимание на антитеррористическую защищенность предприятий санаторно-курортного комплекса, объектов питания и розничной торговли, а также обеспечение безопасности жителей и гостей в местах массового пребывания людей и на больших мероприятиях. Второй момент – борьба с фальсифицированной продукцией: нужно на постоянной основе мониторить торговые точки. Мы ни в коем случае не должны допустить каких-либо чрезвычайных ситуаций. От этого зависит благополучие наших гостей, а также имидж курорта и его развитие, - подчеркнул глава муниципалитета.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик