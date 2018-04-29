Указ о проведении в 2019 году Года театра
Президент подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра».
Полный текст Указа:
В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю:
1. Провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра.
2. Правительству Российской Федерации:
а) до 1 июня 2018 г. образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года театра и утвердить его состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года театра.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года театра.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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