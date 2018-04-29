Указ о проведении в 2019 году Года театра

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Президент подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра».

Полный текст Указа:

В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю:

1. Провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра.

2. Правительству Российской Федерации:

а) до 1 июня 2018 г. образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года театра и утвердить его состав;

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года театра.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года театра.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/57378