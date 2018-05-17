Юрий Поляков поручил усилить работы на пляжных территориях

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Накануне в Анапе состоялся Совет безопасности под председательством губернатора Кубани. До начала совещания Вениамин Кондратьев побывал на центральном пляже курорта, высоко оценив его готовность к сезону.

Глава города Юрий Поляков поставил перед своими подчиненными и ответственными службами ряд задач по дальнейшему совершенствованию пляжных территорий.

«Высокая оценка губернатора – большая ответственность, важно сохранить результат полугодовой работы», – отметил глава Анапы.

Начиная с осени 2017 года, на пляжах курорта демонтировано и вывезено 70 незаконных некапитальных конструкций. Юрий Поляков акцентирует: пляжи предназначены для отдыха, а не для торговли и общественного питания, на них должны быть лежаки, зонтики, навесы для создания тени и минимальное количество павильонов с водой и мороженым. Выполняя это поручение, профильное управление администрации количество объектов торговли сократило до 30.

Не менее важно санитарное состояние. В автопарк МУП «ОКУ» в этом году приобретено дополнительно 5 единиц техники, общее количество составляет 11 единиц. Кроме того, Юрий Поляков поручил создать группы из сотрудников управления по санаторно-курортному комплексу и муниципального предприятия «Объединение курортных услуг», которые будут вести постоянный мониторинг пляжей.

Доступность для маломобильной категории граждан – еще одна приоритетная задача. В этом году комфортные условия для купания людей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы на центральном пляже, в Витязево и на Малой бухте. Уже сейчас сотрудники МУП «ОКУ» устанавливают специальные дорожки и перила для колясочников. Юрий Поляков поручил работу эту не оставлять, а также рассмотреть возможность установки вечернего освещения.

Благоустройство пляжных территорий активно проводится в эти дни: здесь устанавливают новые спасательные посты, раздевалки, прокладывают пешеходные дорожки.

Контроль качества морской воды и водоемов осуществляют специалисты Роспотребнадзора. В границах муниципального образования определено 13 мониторинговых точек. Отбор проб идет каждые 10 дней.

Источник: пресс-служба администрации Анапы