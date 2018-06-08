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Глава Гулькевичского района ушел в отставку

7 июня, на внеочередной сессии Совета Гулькевичского района глава муниципалитета Виктор Кадькало сообщил о досрочном прекращении своих полномочий.

Депутаты Совета поддержали его решение. На заседании присутствовала директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Галина Москалева.

По решению Совета объявлен конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Он состоится 4 сентября.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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