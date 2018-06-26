Владимир Синяговский: Молодежь Кубани — боевая и ответственная!
Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский направил поздравления в адрес молодых избирателей Кубани по случаю Дня Российской молодежи.
"Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников в российском календаре – Днем молодежи!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни.
В Краснодарском крае многое делается для самореализации молодежи, создания благоприятных условий для развития юношей и девушек, получения достойного образования, профессионального становления, участия в социально-значимой деятельности.
Молодежь Кубани — боевая и ответственная! Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, в общественной деятельности. Получают и успешно осваивают десятки грантов из региональных и общероссийских организаций.
Искренне желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, покорения новых вершин в учебе, в творчестве, в спорте, в профессиональной деятельности!
Здоровья вам и благополучия!
Мира и добра!
С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"
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