Владимир Синяговский: Молодежь Кубани — боевая и ответственная!

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский направил поздравления в адрес молодых избирателей Кубани по случаю Дня Российской молодежи.

"Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников в российском календаре – Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни.

В Краснодарском крае многое делается для самореализации молодежи, создания благоприятных условий для развития юношей и девушек, получения достойного образования, профессионального становления, участия в социально-значимой деятельности.

Молодежь Кубани — боевая и ответственная! Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, в общественной деятельности. Получают и успешно осваивают десятки грантов из региональных и общероссийских организаций.

Искренне желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, покорения новых вершин в учебе, в творчестве, в спорте, в профессиональной деятельности!

Здоровья вам и благополучия!

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"