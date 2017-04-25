Губернатор Краснодарского края поздравил Владимира Порханова с юбилеем

/Поздравляем/

Сегодня главному врачу ККБ №1, заслуженному врачу России, члену-корреспонденту РАМН исполнилось 70 лет.

– Ваша жизнь – яркий пример трудолюбия и бесконечной преданности своему делу. Вы каждый день совершенствуете свой талант, идете в ногу с современной наукой, передаете бесценный опыт молодому поколению. Без преувеличения можно сказать, что ваше имя стало символом кубанской медицины, – говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Глава региона отметил, что под руководством Владимира Порханова краевая клиническая больница №1 превратилась в ведущий российский научно-исследовательский центр, сложнейшие высокотехнологичные операции стали доступны жителям края и пациентам из других регионов страны.

– Ваша неиссякаемая энергия, оптимизм и знания позволяют добиваться высоких результатов не только в медицине. Вы эффективно представляете интересы земляков в региональном парламенте, активно участвуете в общественной жизни края, – добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев пожелал Владимиру Порханову крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также не останавливаться на достигнутом.

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Владимир Порханов родился 25 апреля 1947 года в Краснодаре. Окончил лечебный факультет Кубанского медицинского института имени Красной Армии в 1971 году. В октябре 2004 года был назначен главным врачом ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского»

Является профессором Кубанского государственного медицинского университета, депутатом Законодательного собрания региона. В 2012 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края