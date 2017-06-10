/Поздравляем/

Сегодня день рождения отмечает депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Член фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия", Заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, Председатель совета директоров ОАО "Кубаньстройкомплекс" Щенников Андрей Анатольевич.

Уважаемый Андрей Анатольевич! Редакция и руководство издания «Муниципальная новостная лента» желает Вам счастья, крепкого здоровья, добра и успехов в Вашей многогранной деятельности на благо нашего Отечества – России.Пусть каждый день Вашей жизни приносит только добрые события, а бодрость духа и оптимизм не покидают Вас никогда. Благополучия и удачи.