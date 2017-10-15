День Шефа (День Босса)

/Поздравляем/

Ежегодно 16 октября во многих странах отмечается День Шефа или, как его еще называют, Национальный день Босса (National Boss's Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов в. сех уровней.

В 1958 году Патриция Хароски (Patricia Haroski), работавшая секретарем в компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная идея заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он был добр и честен в течение года.

Традицию празднования Дня Босса поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру. Сегодня День отмечается в США, Канаде, Европе, Австралии и Южной Африке. В России этот праздник также приобретает все большую популярность.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1503/ © Calend.ru