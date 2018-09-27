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ДТП на железнодорожном переезде перегона Лабинская – Курганная Краснодарского региона СКЖД не повлияло на график движения поездов

Сегодня в 9:25 на железнодорожном переезде однопутного перегона Лабинская – Курганная Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги водитель автомобиля Лада «Ларгус» выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся маневровым локомотивом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля. 

На график движения поездов ДТП не повлияло.

ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

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Категория: Новости / Происшествия

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