В Краснодаре автоинспектор оперативно сопроводил роженицу в медучреждение

/Происшествия/

В социальных сетях появилось видео, на котором патрульный автомобиль, минуя сложную дорожную ситуацию, осуществляет сопровождение иномарки. Автор поста обращается со словами благодарности в адрес автоинспектора Дмитрия Жабунца, который в экстренный момент пришел на помощь его семье.

Установлено, что во время несения службы в районе Ейского шоссе, к экипажу отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару обратилась пассажир одного из автомобилей. Женщина попросила сотрудника полиции о помощи: в машине находилась беременная невестка, у которой начались роды. Оценив сложную дорожную обстановку лейтенант полиции Дмитрий Жабунец принял решение сопроводить машину до медучреждения. Передав женщину в руки медиков, Дмитрий вернулся к месту несения службы.

- Низкий поклон таким инспекторам! Хочу выразить огромную благодарность!, - говорится в посте.

Известно, что спустя час у женщины появился здоровый малыш.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю