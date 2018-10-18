Личинки средиземноморской плодовой мухи обнаружены в партии мандаринов из Турции

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В морском порту «Геленджик» при проведении инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея досмотра партии мандаринов, прибывших из Турции общим весом более 12 тонн было выявлено 13 живых личинок средиземноморской плодовой мухи, которая является карантинным объектом для Российской Федерации.

Данный энтообъект подтвержден заключением карантинной экспертизы ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации подкарантинный груз был запрещен к ввозу.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА