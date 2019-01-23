Как ваши дела, погорельцы?

/Происшествия/

Ровно сутки назад в Новороссийске потушили пожар в четырехэтажном жилом доме по улице Рубина. Причиной пожара стало возгорание в квартире на последнем этаже.

А точнее на мансарде, пристроенной за счет чердака. В квартире проживали трое студентов-арендаторов. Собственник, по информации соседей, проживает в Америке.

65 квартир пострадали от последствий пожара и мероприятий пожарной части, предпринятых для тушения огня. Предстоит восстанавливать проводку и отопление, делать ремонты квартир и мест общего пользования, приобретать мебель, бытовую технику, одежду, да и так всякую домашнюю мелочь.

Пострадавшие люди разных поколений. В основном пожилого возраста. Нам удалось с ними пообщаться в коридоре местной власти. В администрации Центрального района работает городская комиссия по оказанию помощи пострадавшим в ЧП. Именно так охарактеризовал события на улице Рубина глава города-героя Новороссийск Игорь Дяченко.

Как утверждают очевидцы, страшно не было. "Даже сначала не поверили, что горит наш дом, - рассказали пожилые женщины, - Все помогали друг другу. Оперативные службы прибыли быстро."

Мужчина пенсионного возраста поделился, что расселиться временно предложили в гостинице "Бригантине". Материальную помощь планируют всем выдавать разную, от 10 до 110 тысяч рублей за счет местного бюджета. Отказывают, вроде, тем, кто являясь собственником жилья в доме 3 по Рубина, но проживают и зарегистрированы в другом месте.

К сожалению, редакция не получила официального пресс-релиза от пресс-службы городской администрации. Не нашли мы разъяснений и на официальном сайте администрации Новороссийска.

Редакция Ленты готова разместить подробную информацию от официальных лиц.