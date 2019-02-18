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Партия гранатов из Турции, зараженных многоядной мухой-горбаткой, возвращена грузоотправителю

В Новороссийске специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре партии гранатов весом 21,19 тонн, поступивших из Турции, обнаружен карантинный объект – многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris Loew) .

Наличие карантинного вредителя подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

В текущем году это 1 случай обнаружения данного карантинного объекта в живом состоянии в гранатах из Турции. В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу и возвращен грузоотправителю.

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Категория: Новости / Происшествия

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Партия гранатов из Турции, зараженных многоядной мухой-горбаткой, возвращена грузоотправителю

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