/Происшествия/

Спасатели транспортировали двух мужчин из труднодоступных мест

Днем  24 июня в ЮРПСО МЧС России позвонила женщина и сообщила, что молодой человек упал в овраг с колючками в районе поворота на пляж «Металлург» и не может выбраться, возможно, травмирован.

Спасатели Центрального ПСП выехали на место происшествия, обнаружили пострадавшего в зарослях ежевики и подняли его при помощи альпснаряжения к бригаде медиков «Скорой помощи». Мужчина приехал в Сочи из Апшеронска.

Вечером 24 июня от врача «Скорой помощи» поступила информация о том, что на переулке Привольный (район рынка в Хосте) с опорной стены высотой около 4 метров в реку упал человек, у него травма головы, требуется помощь спасателей.

Сотрудники Хостинского подразделения с помощью акьи и альпснаряжения эвакуировали мужчину из русла реки и передали медикам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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