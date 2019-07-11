МЧС предупреждает...

/Происшествия/

На территории Краснодарского края действуют 3 экстренных предупреждения. На территории всего региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю приведены в режиме ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ. Организована работа межведомственного оперативного штаба.

В готовности к реагированию находится группировка территориальной подсистемы РСЧС численностью 23 727 человек, 5 183 единиц техники, в том числе от МЧС России – 5 218 человек личного состава и 839 единиц техники, 70 плавсредств, 2 воздушных судна. В готовности к действиям по предназначению находится аэромобильная группировка Главного управления в составе 100 чел. личного состава и 17 единиц техники, в том числе 11 плавсредств.

Организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и администраций МО по контролю обстановки.

В суточном режиме проводится мониторинг паводковой обстановки с применением 189 датчиков контроля уровня воды.

Для мониторинга и прогнозирования складывающейся ситуации используется порядка 130 информационных ресурсов и систем.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Главное управление напоминает гостям и жителям края о необходимости соблюдения мер безопасного поведения.

При порывах ветра необходимо обходить шаткие строения, деревья. При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место. Обращайте внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следите за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101» с мобильного и «01» с городского телефона.

Источник: Комментарий ВрИО начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Руслана Игнатенко