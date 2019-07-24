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Спасатели помогли девушке, упавшей с моста в русло реки Бзугу

24 июля ночью спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России транспортировали из русла реки Бзугу девушку, которая упала с моста в реку. Происшествие произошло в селе Раздольное Хостинского района.

23-летняя жительница города Моздок в темноте не заметила, что на участке моста частично разрушены перила, из-за чего упала  в русло реки. Прибыв на место, спасатели совместно с очевидцами при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали пострадавшую из реки и передали врачам Скорой.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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