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В Бурятии задержали "шамана", подозреваемого в причастности к митингам
В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву. Его сторонники, недовольные выборами в Бурятии, устроили несанкционированные акции в Улан-Удэ. Отмечалось, что в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.
Как сообщили в бурятском управлении МВД, его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Ближайшим авиарейсом мужчину доставят в Якутск для проведения следственных действий.В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
Источник: пресс-служба республиканского управления МВД.
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