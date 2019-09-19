В Бурятии задержали "шамана", подозреваемого в причастности к митингам

В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву. Его сторонники, недовольные выборами в Бурятии, устроили несанкционированные акции в Улан-Удэ. Отмечалось, что в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.