Дети из России получили сильные ожоги в турецком отеле

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Двое детей и 24-летняя девушка из России получили сильные ожоги во время кулинарного файер-шоу в одном из отелей турецкой Аланьи, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу в Генконсульстве РФ в Анталье.

"18 сентября в ходе файер-шоу в одном из отелей Аланьи произошел несчастный случай, в результате которого пострадали российские граждане А.Н.,2009 г.р., Е.Н., 2015 г.р. и И.Н.,1995 г.р. С ожогами разной степени они были госпитализированы в местную больницу и находятся под наблюдением врачей. Пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь", — сказали в дипмиссии.

По данным Генконсульства, состояние пациентов удовлетворительное. "Одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей. Мы выясняем обстоятельства инцидента. Направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы", — отметили в дипмиссии.

Ранее екатеринбургский портал Е1 сообщил, что в турецком отеле Club Paradiso повар допустил ошибку во время кулинарного шоу, и облил людей горящим маслом. В ходе инцидента пострадали два мальчика из Екатеринбурга, у одного из них ожоги II и III степени, обгорело 27% тела. У второго обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле.

К отелю у семьи претензий нет, поскольку он взял вину на себя, разместил пострадавших в хорошей клинике и оплачивает лечение. Авиабилеты в Россию оплатит страховая компания.

Источник: https://tourism.interfax.ru/