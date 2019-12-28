Возбуждено уголовное дело на начальника полиции Туапсинского района

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Он подозревается в хищении служебного патрульного катера.

В деле о похищении служебного патрульного катера в Туапсе появился еще один высокопоставленный фигурант.

Следователи СУ СКР по краю возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по Туапсинскому району. Он подозревается в присвоении и растрате вверенного ему имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным официального сайта ГУ МВД по Краснодарскому краю, начальником ОМВД по Туапсинскому району является полковник полиции Виталий Шевченко.

По данным следствия, начальник полиции с целью хищения служебного катера «Стриж-4» вступил в преступный сговор с бывшим временно исполняющим обязанности начальника тыла того же отдела. Предположительно, мужчины во время шторма в октябре 2018 года похитили катер и поместили его в гаражный бокс морского торгового порта. Между тем, подозреваемый сообщил своему руководству о том, что катер якобы смыло в море. Начальник полиции поручил своему сообщнику провести служебную проверку по факту порчи и уничтожения указанного имущества, результаты которой он в последующем утвердил. В результате ГУ МВД по Краснодарскому краю был причинен ущерб на сумму более 1 млн руб.

Факт преступной деятельности начальника полиции Туапсинского района и начальника тыла был выявлен оперативниками региональных УФСБ и ГУСБ МВД РФ.

Как сообщают в СУ СКР по региону, в настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июле этого года суд поместил под стражу бывшего врио начальника тыла отдела МВД по Туапсинскому району Андрея Мишкова, которого обвиняют в краже полицейского катера. Следственными органами ему инкриминируется крупное мошенничество с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями и подделка официальных документов (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 327 УК РФ). Уголовное дело в отношении Мишкова было возбуждено в феврале 2019 года. На время следствия бывшему полицейскому была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако у следователей появилась информация, что сотрудник полиции намеревается скрыться от органов правосудия. В суд было направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.

Как рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю, 8 февраля текущего года Андрей Мишков был уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время в краевом главке готовятся документы на увольнение начальника ОМВД России по Туапсинскому району по отрицательным мотивам.

В настоящее время уголовные дела в отношении обоих фигурантов уголовного дела соединены в одно производство.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4213282?fbclid=IwAR3DEzR_CHw9yUte14PQ5hkYablOfl87Zrder-wOMi8X-qqVHtYIuNffFU0