В Сочи владелец и арендатор незаконного кафе-шашлычной, из-за пожара в котором летом 2018 года погибли люди, признаны судом виновными в причинении смерти по неосторожности 11 гражданам

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Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владельцу незаконной постройки в Адлерском районе Анатолию Гормакову, а также Артушу Барсегяну, арендовавшему данное строение. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности 11 гражданам в результате пожара (ч.3 ст.109 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Анатолий Гормаков в период с 2010 по 2013 год незаконно возвел здание на одном из земельных участков Адлерского района, при этом не предпринял мер по обеспечению постройки противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Он также не ввел строение в эксплуатацию и несанкционированно подключил его к электроснабжению. Гормакову было известно о том, что с учетом допущенных нарушений строение представляло опасность для жизни лиц, находящихся в помещении и в непосредственной близости от него. Между тем, достоверно зная об имеющихся нарушениях и угрозе жизни, которое данное строение представляет, его арендовал Артуш Барсегян и незаконно организовал в нем кафе-шашлычную. Более того, в июле 2018 года Барсегян допустил проживание в кафе четырех своих родственников в возрасте от 8 до 60 лет.

Рано утром 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной произошло возгорание электропроводника, и из-за допущенных нарушений при его строительстве пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение, также незаконно возведенное. В результате пожара в помещении кафе погибло 4 человека, в соседнем строении погибло 7 человек – это приезжие из РСО-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

В ходе следствия проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и судебно-генетические, пожаротехническая и металловедческо-трасологическая экспертизы.

Приговором суда Артушу Барсегяну и Анатолию Гормакову назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденным надлежит в колонии поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Кроме того, в суде продолжается рассмотрение по существу уголовного дела в отношении хозяина соседней незаконной трехэтажной постройки, которую он за плату сдавал для проживания гражданам, и в которой при пожаре погибло 7 человек.

Мужчина обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю