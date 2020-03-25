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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В лесном массиве в районе станицы Грушовая балка города Новороссийска сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.

 Совместно с сотрудниками органов внутренних дел произведено изъятие минометных мин: 120 мм – 1 шт., 82 мм – 7 шт., 50 мм – 6 шт. Общая масса взрывчатого вещества, содержащегося в боеприпасах, в тротиловом эквиваленте составила порядка 7 кг.

Боеприпасы уничтожены установленным порядком на полигоне станицы Раевская города Новороссийска.

 

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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Категория: Новости / Происшествия

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