ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

/Происшествия/

В лесном массиве в районе станицы Грушовая балка города Новороссийска сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел произведено изъятие минометных мин: 120 мм – 1 шт., 82 мм – 7 шт., 50 мм – 6 шт. Общая масса взрывчатого вещества, содержащегося в боеприпасах, в тротиловом эквиваленте составила порядка 7 кг.

Боеприпасы уничтожены установленным порядком на полигоне станицы Раевская города Новороссийска.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.