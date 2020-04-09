На горе Колдун в Новороссийске выявлены нарушители карантинного режима

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В Новороссийске рейдовые группы продолжают проводить мониторинг соблюдения жителями города требований карантинного режима. Эти меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Нарушители режима 9 апреля обнаружены в районе горы Колдун. Здесь отдельные группы населения решили устроить отдых на природе с разведением костров и приготовлением шашлыка.

Устроители подобных пикников нарушают не только карантинный режим по коронавирусу, но и требования, предъявляемые действующим на территории Краснодарского края режимом пожароопасности пятого класса.

На всех нарушителей, выявленных в ходе мониторинговых мероприятий на горе Колдун, составлены административные протоколы.

За 09 апреля федеральными судами, расположенными на территории муниципального образования город Новороссийск, рассмотрено 18 административных материалов: 17 - в отношении граждан (штрафы от 7,5 до 15 тысяч рублей) и 1 - в отношении индивидуального предпринимателя с приостановлением деятельности на 5 суток.

Источник: Пресс-службы Администрации МО г. Новороссийск