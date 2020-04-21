Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

/Происшествия/

Пропавших вечером в понедельник друзей обнаружили мертвыми в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. По предварительной версии, друзья погибли от передозировки наркотиками.

Приятели жили в разных районах Москвы, но часто виделись. Последний раз они встретились вечером 20 апреля, мать 16-летнего подростка рассказала, что созванивалась с ним около 20 часов, после чего сын перестал отвечать. Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.

На месте, как уточняет "МК", обнаружили белый порошок, который отправили на экспертизу.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3258986&utm_source=push&utm_campain=notification