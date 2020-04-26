В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб местный житель

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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, днем 24 апреля 2020 года произошло возгорание в одной из квартир шестиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного на переулке Ленинском. Соседи, обнаружив возгорание, сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В результате произошедшего было обнаружено тело 68-летнего хозяина квартиры.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/