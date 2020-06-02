Администрацией Приморского внутригородского района Новороссийска проведена работа по устранению нарушений в области самовольного занятия муниципальных земельных участков, под объектами некапитального строительства (гаражей), на территории района.

По результатам проверки были выявлены некапитальные объекты по адресу:

с. Борисовка, ул. Полевая д.6 (6 металлических гаражей);

с. Борисовка, ул. Дружбы д. 23 (1 металлический гараж);

ул. Анапское шоссе д. 56 ( 2 металлических гаража);

ул. Козлова д. 76/3 ( 2 металлических гаража).

Работа по демонтажу (перемещению) объектов некапитального строительства осуществляется внутригородскими районами, согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.05.2014г. №3720 «Об утверждении Порядка обращения с временными некапитальными сооружениями, размещенными на территории муниципального образования город Новороссийск, с нарушением порядка предоставления земельных участков».

Согласно действующему законодательству право владения гаражами в шаговой доступности имеют определенные льготные категории граждан. Подробную информацию о наличии таких объектов в реестре, можно получить обратившись в администрацию того или иного внутригородского района.

1 июня 2020 года некапитальные объекты (гаражи) на муниципальных земельных участках, по адресу с.Борисовка , ул. Полевая д.6 , были демонтированы.

Администрация Приморского внутригородского района, совместно с управлением муниципального контроля, информирует граждан города о том, что объекты некапитального строительства, самовольно размещенные на муниципальных земельных участках, не имеющих правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов подлежат демонтажу.