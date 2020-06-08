Спасатели оказали помощь туристу, получившему травму ноги на Ажекских водопадах

/Происшествия/

Вечером 7 июня через службу «112» в спасотряд МЧС от очевидца поступила информация о том, что ниже первого Ажекского водопада мужчина повредил ногу, дальнейшее его передвижение по горному маршруту затруднено.

Спасатели Южного РПСО МЧС России выехали на место происшествия, обнаружили пострадавшего, передвигавшегося самостоятельно по эко-тропе вместе с семьей. Он рассказал, что поскользнулся на мокрых камнях и сильно повернул ногу, идти может, но крайне медленно.

Дежурный медик оказала ему доврачебную помощь, после чего спасатели доставили жителя Сочи 1991 года рождения к личному автомобилю. От госпитализации молодой человек отказался.

Источник: http://urpsosochi.ru/