Спасатели и летчики МЧС эвакуировали туристку с подножия горы Сахарная

/Происшествия/

Вчера в Южный поисково-спасательный отряд МЧС России позвонил молодой человек, сообщивший, что при спуске с горы Сахарная его подруга почувствовала себя плохо. У нее тошнота, рвота более 15 часов подряд и сильная слабость. До ближайшего населенного пункта около 9 километров пешком по горной тропе.

Турист рассказал, что в походе на гору Сахарная у его спутницы обострилось хроническое заболевание желудка, аптечку с медикаментами они с собой не взяли. Вечером 7 июня группа спустилась с вершины и остановилась у родника на ночевку. Ночью состояние девушки ухудшилось, поэтому днем 8 июня они приняли решение вызывать помощь.

К туристам из базового отряда выдвинулась пешим порядком группа спасателей. Поскольку состояние девушки было тяжелым, на поиск и эвакуацию вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. В результате поиска пострадавшая была обнаружена на стоянке у родника под горой Сахарная, в Хостинском районе города Сочи. Применив лебедку, спасатели ЮРПСО подняли жительницу Сочи на борт вертолета МЧС России, где медик отряда оказала ей доврачебную помощь: измерила давление и сделала обезболивающий укол.

Вертолетчики Южного АСЦ МЧС России доставили девушку в базовый отряд Южного РПСО, где она была передана врачам «Скорой помощи».

Пешая группа спасателей встретила спутника пострадавшей на хребте Прохладный и сопроводила его до городской местности. Тургруппа не была зарегистрирована в МЧС.

Спасатели МЧС России напоминают, что отправляясь даже в однодневный поход, необходимо брать с собой личную аптечку с минимальным набором медикаментов и регистрировать свои маршрут в органах МЧС, по территории которых проходит туристический маршрут.

Сделать это можно онлайн на официальном сайте МЧС России и в Южном региональном поисково-спасательном отряде по телефону +7 (862) 268-03-03.

Источник: http://urpsosochi.ru/