Профилактическое мероприятие «Мотоцикл»

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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с мотообъединениями города Сочи проводят профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием двухколесных транспортных средств.

За 5 месяцев текущего года в Сочи произошло 30 ДТП с участием мототранспорта, в которых 2 человека погибли и 33 получили ранения. В 53% случаях аварии произошли по вине водителей мотоциклов и мопедов.

Полицейские и мотоциклисты из клуба МСС «Медведи Сочи» вручили водителям автомобилей листовки и напомнили, что, прежде чем совершить маневр на дороге, необходимо убедиться в его безопасности, включить сигналы поворота и только после этого совершать его. Кроме того, байкеры поделились своим опытом с водителями двухколесных транспортных средств. Рассказали начинающим водителям мопедов и мотоциклов о защитной экипировке, которая позволяет снизить вероятность получения травм в случае аварии. А несознательному водителю, перевозившему своего пассажира без шлема, рассказали, к чему может привести такая халатность на примере аварий уже случившихся на наших дорогах. После чего инспекторы составили административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).

Член мотоклуба МСС «Медведи Сочи» Сергей Корешковский «Бургер»: «У меня было несколько аварий, в основном по вине других участников дорожного движения. Потому что выезд без поворотников, со второстепенных дорог. Собственно, глупые и небольшие нарушения, кто-то не увидел, кто-то не досмотрел. Аварии поэтому и происходят, что кто-то не досмотрел. Специально никто аварию и ДТП, естественно, делать не будет. Это опасно для жизни, это всем понятно. Невнимательность на дороге – это самое первое, невнимательность и несоблюдение Правил. Я в основном вел разговоры с водителями автомобилей, потому что у многих, просто неправильно настроены зеркала. Они видят свои автомобили. При этом, очень много слепых зон, в которые в большинстве случаев попадает автомобиль, а в худшем случае мопедист и мотоциклист. И плюс, включать поворотники и быть внимательнее на дороге. В первую очередь уважайте друг друга. И культура должна быть такая, что если ты видишь человека, выезжающего со второстепенной дороги и очень неудобного выезда, пропустите. От тебя не убудет, а человек сможет проехать, не создавая ни заторов, не аварийных ситуаций».

При проведении мероприятия инспекторы ГИБДД уделяют пристальное внимание наличию водительского удостоверения, законности владения мототранспортом, а также наличию шлема у водителя и пассажира.

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УВД по городу Сочи майор полиции Васильев Алексей Геннадьевич: « В последнее время увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с водителями двухколесных транспортных средств, таких как самокаты, велосипеды, мопеды и мотоциклы. Большая часть дорожно-транспортных происшествий произошла из-за несоблюдения скоростного режима, обеспечивающего возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Также на количество дорожно-транспортных происшествий повлияло невыполнение требований Правил дорожного движения о подаче сигналов перед началом движения, перестроений, поворотов, разворотов и остановки. Снизить тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях можно было бы, если бы водители использовали защитную экипировку и шлем. Госавтоинспекция города Сочи просит водителей транспортных средств быть взаимовежливыми на дороге и требует неукоснительно следовать Правилам дорожного движения. Также напоминаем, что управлять мопедами можно с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», мотоциклами с 18 лет при наличии категории «А». Обращаем внимание законных представителей несовершеннолетних и предупреждаем, что ответственность за передачу лицам, не имеющим права управления, лежит полностью на родителях несовершеннолетних».

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи