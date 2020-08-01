Под Краснодаром взорвалась АГЗС, есть пострадавшие

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В Динском районе Краснодарского края взорвалась автомобильная газозаправочная станция в станице Васюринской. Следователи уже выясняют причины взрыва, сообщила региональная прокуратура. К проверке также привлекли сотрудников газовой службы.

По данным краевого ГУ МЧС, 31 июля, в семь часов вечера, поступило сообщение о сильном запахе газа в районе АГЗС. На место приехали пожарные, где обнаружили возгорание общей площадью 300 квадратных метров.

Пожар тушили 44 человека с помощью 14 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось только в половину девятого вечера. Известно о четырех пострадавших, все они госпитализированы в больницу. Кроме того, сгорело два автомобиля.

Очевидцы, чудом спасшиеся от пламени, успели сделать фото и видео взрыва. На кадрах видно, как горит станция, и огонь попадает на стоящие рядом машины.

Источник: https://kuban.mk.ru/