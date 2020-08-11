В Новороссийске загорелась свалка бытовых отходов

/Происшествия/

В районе села Борисовка Новороссийска в понедельник, 10 августа, загорелся полигон твердых бытовых отходов. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона в 14.43.

К тому моменту, когда пожарные приехали на место, мусор горел уже на площади 3 000 квадратных метров. Для борьбы с огнем специалисты стали просыпать места прогара грунтом. Чтобы огонь не вспыхнул вновь вдоль лесного массива пожарные установили лафетные стволы (распыляющие воду или пену). С возгоранием борются 23 человека и 9 спецмашин.

На место происшествия направлена лаборатория, чтобы замерить предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.

Источник: https://kuban.mk.ru/