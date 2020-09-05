Появились подробности гибели 22-летнего велогонщика Свешникова

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Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец рассказал, что во время Гран-при Москвы 22-летний Павел Свешников отстал от общей группа и потерял сознание.

По словам тренера, не было никаких столкновений, либо контактов с другими спортсменами.

Призер чемпионата мира Виктор Манаков сказал, что у спортсмена были проблемы со здоровьем. Он добавил, что иногда у Свешникова был нездоровый пульс, а в прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок.

«Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», - отметил Манаков.

Павел Свешников потерял сознание во время соревнований в Москве и упал на вираже, врачам не удалось его спасти.

Источник: https://www.mk.ru/