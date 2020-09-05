Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану

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Выброшенное тайфуном "Майсак" на берег в Приморье северокорейское судно "Кальма 2", которое местные жители прозвали "корабль-призрак", взято под круглосуточную охрану, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что жителей Находки удивило загадочное судно, выброшенное на берег в результате тайфуна "Майсак". Информированный источник сообщил РИА Новости, что судно принадлежит КНДР.

"Северокорейское судно "Кальма 2" с экипажем на борту находилось на рейде вблизи города Находка с прошлого года. Оно было арестовано, команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном... Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий. Судно (находится) под круглосуточной охраной", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после тайфуна многие жители устраивали селфи на фоне судна.

Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг. Основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. В регионе повалено около 700 деревьев. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. В пятницу в Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, метеостанции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

Источник: https://ria.ru/