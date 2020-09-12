Россияне застряли в горах без еды и с трупом приятеля

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Группа туристов из Новосибирска застряла в горах Алтая, при этом еще один участник команды погиб во время сплава по реке. Спасатели пока не торопятся эвакуировать россиян, утверждая, что они не нуждаются в помощи.

По данным портала ТОЛК, туристы отправились в сплав по горной реке Нижний Кураган в отдаленном районе Алтая. Девятого сентября их катамаран перевернулся, и один из шести участников группы скончался, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

Путешественники смогли самостоятельно достать труп приятеля из воды. К месту происшествия уже прибыли два егеря Катунского биосферного заповедника, чтобы помочь транспортировать погибшего до ближайшего села Катанды. Вслед за егерями выдвинулись полицейские и местные жители с лошадьми.

Как рассказал изданию NGS.ru один из друзей компании, у туристов уже закончилась еда, поскольку к середине месяца они планировали сойти с маршрута. Ситуация осложняется тем, что добраться до места их нахождения можно только вертолетом или на лошадях. «Один человек погиб, есть риск для жизни и здоровья остальной группы», — заявил мужчина в беседе с журналистами.

Между тем, у представителей регионального главка МЧС другие сведения. В пресс-службе ведомства заявили, что не получали запросов о помощи от туристов. Как заявили в главке, вечером 10 сентября один из участников группы по спутниковой связи сообщил спасателям, что бедствия группа не терпит.

Источник: https://www.mk.ru/